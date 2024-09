Inter, presentata la lista Champions. Fuori Correa e Palacios

L’Inter ha reso nota la lista UEFA per la prossima Champions League 2024/25. Out l’attaccante argentino Correa, ma nemmeno l’ultimo arrivato Palacios. C’è invece Buchanan, al momento infortunato al menisco, un problema rimediato con in Canada in Copa America.

Questa la lista completa:

1 Yann Sommer

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

7 Piotr Zielinski

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

12 Raffaele Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

17 Tajon Buchanan

20 Hakan Calhanoglu

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolò Barella

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

95 Alessandro Bastoni

99 Mehdi Taremi

