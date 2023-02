Allo stadio San Siro va in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Porto. Confermata la presenza di Edin Dzeko in attacco, come anticipato nelle precedenti ore. Le scelte di Inzaghi e Conceiçao.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.

Porto (4-3-3): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Grujic, Uribe; Galeno, Taremi, Otavio. All: Conceiçao.

Foto: Twitter ufficiale Inter