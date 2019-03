Inter, piove sul bagnato: infortunio per Nainggolan. Ecco il report

Dall’infermeria arrivano brutte notizie per l’Inter, alla vigilia della sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Radja Nainggolan si è infatti fermato per un infortunio al polpaccio subito in allenamento e gli esami a cui si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Questo il report medico del club nerazzurro: “Radja Nainggolan si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a causa di un problema riscontrato in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. e condizioni di Nainggolan saranno rivalutate la prossima settimana”.

