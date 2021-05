Inter, per la festa di domenica ci saranno mille tifosi. Accolta la richiesta della Lega

Accettata la richiesta della Lega, dopo che la stessa aveva chiesto una deroga per permettere, in occasione della sfida a San Siro tra Inter e Udinese di domenica, lo svolgimento della festa nerazzurra con i tifosi. Adesso è arrivata l’ufficialità. Sarà consentito l’ingresso al Meazza a mille persone, che comunque saranno dipendenti nerazzurri, sponsor e famiglie dei calciatori. Lo aveva dichiarato lo stesso presidente della Lega, Dal Pino di voler far partecipare quantomeno mille persone alla festa nerazzurra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

