Inter, Pavard torna in anticipo. Cuadrado, un problema da mesi

L’Inter sta preparando la trasferta in casa della Lazio (domenica, ore 20,45) con una buona notizia, già nell’aria, relativa a Benjamin Pavard. Dopo l’infortunio rimediato a Bergamo, il difensore francese ha anticipato di almeno un paio di settimane il suo rientro, ha svolto l’intera seduta in gruppo, quasi sicuramente verrà convocato da Simone Inzaghi per partire prevedibilmente dalla panchina. Quanto a Cuadrado, il problema al tendine d’Achille è serio, si stava trascinando da settimani e mesi, aveva già comportato un’assenza dell’esterno colombiano. Adesso Cuadrado dovrà operarsi, starà fuori almeno fino a metà marzo, l’Inter farà valutazioni in vista della sessione di mercato, magari considerando – tra le altre cose – una delle opzioni a parametro zero programmate (e già raccontate) per giugno. Di sicuro il contributo di Cuadrado fin qui è stato minimo e adesso bisogna preventivare un’assenza ancora più lunga.

Foto: Instagram Pavard