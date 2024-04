Inter, partiti i pullman scoperti per la festa. Tragitto da San Siro al Duomo

Sono partiti i pullman scoperti dell‘Inter per la festa scudetto per le strade di Milano. Dopo il successo contro il Torino, i bus scoperti sono partiti dallo Stadio Meazza. Grande festa, grande partecipazione dei tifosi, che ora si stanno ammassando al Duomo, per attendere l’arrivo del pullman.

Una festa molto attesa, visto che quella del 2021 fu comunque un po’ limitata a causa del Covid e dai divieti di assembramenti. La festa della seconda stella è partita.

Foto: screen Inter