Inter, nuovo stop per Sensi durante un’amichevole

L‘Inter sta preparando il derby di domenica con il Milan. La squadra di Antonio Conte oggi ha disputato una partita contro la Vis Nova Giussano, formazione di Serie D, ma per Conte è arrivata un’altra cattiva notizia. Come riporta Sky Sport, Stefano Sensi, schierato con l’obiettivo di rientrare in forma in vista del finale di stagione, è stato costretto a uscire per affaticamento muscolare e a questo punto è in forte dubbio per la stracittadina di domenica prossima. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni.

Foto: Twitter Inter