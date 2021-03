Inter, nuovo caso di positività nel gruppo squadra

Nuovo caso di positività in casa Inter. Questa volta, però, non dovrebbe essere un calciatore anche se non è stata resa nota l’identità della persona interessata. Questa la nota della società nerazzurra: “Fc Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo”.

Foto: twitter Inter