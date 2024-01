Inter, numeri da urlo in attacco: 49 gol in campionato

L’Inter ha un attacco esplosivo, con tanti saluti a chi sosteneva e magari continua a sostenere che ci vorrebbe un ritocco nella sessione di gennaio. Con la manita rifilata al Monza sono 49 i gol segnati in 20 partite, una marcia trionfale addirittura superiore alla prolificità del Napoli nella scorsa stagione, quella dello Scudetto. Certo, l’Inter ha una difesa blindata con 10 gol al passivo, dato di fondamentale importanza, ma ha un reparto offensivo che più prolifico non potrebbe essere. Ovviamente con Lautaro in prima fila…

Foto: Instagram Lautaro