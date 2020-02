Inter: notte degli Oscar. La società nerazzurra dà i premi alla squadra per l’incredibile vittoria nel derby

Ieri in America era la notte più attesa nel mondo del cinema, quella degli Oscar.

L’Inter facendo un parallelismo – attraverso il proprio profilo Twitter – ha voluto celebrare la squadra per l’incredibile rimonta nel derby ai danni del Milan dando l’Oscar per la prestazione di ieri.

Migliore squadra, miglior regista Antonio Conte con attore protagonista Romelu Lukaku: sceneggiatura affidata a Barella, mentre attore non protagonista Sanchez. Ovviamente c’è spazio anche per il premio degli effetti speciali conferito alla Curva Nord.

Foto: Twitter ufficiale Inter