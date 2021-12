Inter, non solo un attacco da record ma anche primato dei clean sheet consecutivi. Nessuno meglio in Europa

I numeri dell’Inter di Simone Inzaghi continuano ad essere straordinari. I nerazzurri hanno chiuso il 2021 con tantissimi record e primati, non solo in Italia ma anche in Europa. Non solo i punti conquistati, i gol realizzati, ma anche la tenuta difensiva della squadra nerazzurra è stata straordinaria.

L’Inter è la regina d’Europa dei clean sheet consecutivi e, grazie al’1-0 di mercoledì a San Siro contro il Torino è salita a quota 6 incontri filati senza reti al passivo. Nel 2021-22 nessuno ha fatto meglio rispetto agli uomini di Inzaghi. Superato il primato stagionale del Manchester City che si è fermato a 5. In Italia come numero di clean sheet nel girone d’andata comanda il Napoli (10), ma l’Inter è subito dietro (9); in Europa, invece, guidano gli uomini di Guardiola (11).

Foto: Twitter Inter