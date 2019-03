Inter, niente coreografia per il derby: il comunicato della Curva Nord

Nessuna coreografia nerazzurra in occasione del derby di Milano, in programma domenica sera. Ad annunciarlo è la Curva Nord dell’Inter, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Niente coreografia domenica sera al derby. Quello che con tutto il nostro cuore abbiamo preparato per ricordare il nostro Dede (un telo con il volto di Dede e la bandiera dei ragazzi di Varese), non ha avuto il via libera. Era per noi, probabilmente, la coreografia più importante di sempre. Proviamo solo sdegno. Perché è l’ennesima occasione persa, da parte dei tutori della sicurezza, di mostrare un lato umano che, anche questa volta, non esiste. Il calcio dovrebbe essere in primis dei tifosi. Del loro cuore e della loro passione.Intromissioni inquisitore da parte delle forze dell’ordine non dovrebbero essere né permesse né accettate”.

Foto: Twitter ufficiale Inter