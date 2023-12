Inter, niente conferenza stampa pre Udinese per Simone Inzaghi

Simone Inzaghi non parlerà alla vigilia di Inter-Udinese. Non si terrà, infatti, la consueta conferenza stampa pre partita, con il tecnico piacentino che non rilascerà alcuna dichiarazione nemmeno ai microfoni della TV ufficiale del club. Inzaghi parlerà al termine dell’incontro con i friulani di domani.

Foto: Instagram Inter