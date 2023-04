Nessuno come Onana in questa Champions: 6 reti inviolate e miglior percentuale di tiri parati

Il grande cammino dell’Inter in Champions porta la firma anche di André Onana. Non solo per i grandi salvataggi nella partita del Do Dragao contro il Porto, ma anche per il numero di reti inviolate in questa edizione della massima competizione europea. Infatti, Onana è il portiere con più clean sheet (6) di questa Champions League. Ma non solo. Infatti, stando quanto riportato da OptaPaolo, l’estremo difensore dell’Inter ha salvato infatti l’84.8% dei tiri in porta ricevuti, la maggior percentuale in Champions.

Foto: Instagram onana