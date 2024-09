Inter, nessuna lesione per Dimarco. Può esserci nel derby

Sospiro di sollievo in casa Inter in merito alle condizioni di Federico Dimarco. Il giocatore era uscito anzitempo dal match contr il Monza. Inzaghi aveva parlato di crampi, invece erano delle noie muscolari.

Sul tema torna l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport sottolineando come comunque dagli esami svolti ieri, non è risultata alcuna lesione per l’esterno milanese. Il giocatore salterà la suggestiva gara con il Manchester City all’Etihad, non dovrebbero esserci problemi invece per il derby di domenica prossima.

Foto: Instagram Inter