Inter, nessuna lesione ai legamenti della caviglia per Thuram. Andrà in Nazionale

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram, che ieri contro il Torino ha accusato un problema alla caviglia destra. Le notizie sono positive: come riporta L’Equipe in Francia, l’attaccante si è sottoposto oggi a dei controlli che non hanno evidenziato alcuna lesione ai legamenti. Marcus andrà nel ritiro di Clairefontaine a partire da domani per unirsi ai suoi compagni, poi Deschamps e lo staff valuteranno il suo impiego.

Foto; Instagram Inter