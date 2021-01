Inter, nervosismo per Vidal dopo la sostituzione: protesta plateale e un “Vaffa”

Antonio Conte nel post gara di Udinese-Inter ha spiegato come mai è arrivato all’espulsione: “Io e Maresca non eravamo d’accordo sul recupero, sono rimasto deluso nel vedere solo quattro minuti. Il mio è attaccamento, desiderio e voglia di vincere, non nervosismo: sta all’arbitro decidere e noi dobbiamo accettare anche se non d’accordo”. Nervosismo anche per Arturo Vidal al momento della sostituzione, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è lasciato andare a una protesta plateale, con le braccia che mimavano il gesto del «vaffa» e fascette varie gettate a terra. Inoltre, uscendo, il cileno non si è subito sistemato in panchina, raggiunta solo in un secondo momento. Chissà se il derby sarà il momento giusto per sfogare la sua rabbia.

Foto: Twitter Inter