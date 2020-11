Inter nel buio della Champions: Hazard (rigore) e autogol di Hakimi decisivi. Conte non ne ha vinta una

Cade ancora l’Inter contro il Real Madrid, nonstante le tante assenze dei blancos è 2-0 per gli ospiti a San Siro.

La partita si complica fin dai primissimi minuti di gioco per gli uomini di Conte, con Barella che entra con troppa irruenza e causa un calcio di rigore, trasformato al 7′ da Eden Hazard.

I nerazzurri spingono e cercano la via del pari ma a seguito di un mancato intervento dell’arbitro Taylor per un presunto rigore, Arturo Vidal non riesce a fermarsi nelle proteste e riceve due cartellini gialli in pochi secondi che significano espulsione.

Nel secondo tempo arriva anche il raddoppio del Real, grazie ad un autogol di Hakimi su una conclusione del solito Rodrygo, autore del gol vittoria dell’andata.

Inter con chance al lumicino di qualificazione, la classifica del girone vede il Gladbach a 8 punti, Real Madrid a 7, Shaktar Donetsk a quota 4, chiude l’Inter con soli due punti.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid