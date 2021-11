Inter-Napoli mette a confronto Inzaghi e Spalletti: i precedenti tra i due allenatori

Il big match della giornata di oggi è sicuramente la partita delle 18 tra Inter e Napoli. Dopo la sconfitta di ieri del Milan, la gara diventa ancora più interessante: il Napoli, in caso di vittoria, potrebbe allungare di tre punti sui rossoneri ed estromettere quasi i nerazzurri dalla corsa scudetto con un potenziale +10. Dall’altra parte, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe accorciare sulla testa della classifica e riaprire i giochi per la vittoria del campionato.

La partita mette a confronto due allenatori che si sono affrontati nove volte nella loro carriera da allenatori. Perfetto equilibrio nei precedenti: 4 vittorie per Inzaghi, 4 vittorie per Spalletti e un solo pareggio. Da segnalare la vittoria decisiva nella sfida del 20 maggio 2018 all’Olimpico, dove il gol di Matias Vecino porta l’Inter in Champions League dopo sei anni. L’ultimo incontro tra i due risale al marzo 2019, quando la Lazio ha espugnato San Siro grazie a un gol di Milinkovic-Savic. Le prime sfide tra i due allenatori sono arrivati nei derby di Roma: anche qui regna una perfetta parità con 2 vittorie per parte.