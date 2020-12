Inter-Napoli: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Inter-Napoli, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-21, Darmian al posto di Hakimi per Conte, Gattuso si affida a Demme dal 1′:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez.

All. Conte.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

All. Gattuso.

Foto: Twitter ufficiale Inter/Napoli