Inter-Napoli: DAZN rimborserà un quarto dell’abbonamento mensile

A seguito dei disservizi durante la partita tra Inter e Napoli, la piattaforma DAZN si sta attivando per tutelare i propri clienti. Come riportato da ANSA, il noto servizio di streaming è pronto ad effettuare dei rimborsi parziali agli utenti, oltre alla costruzione di un centro operativo in Italia: “Su richiesta di tutte le istituzioni presenti, Dazn ha assicurato che si attiverà, senza attendere la richiesta degli utenti, per corrispondere automaticamente a tutti gli impattati un quarto dell’abbonamento mensile”.

Foto: Twitter DAZN