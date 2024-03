Inter multata dal Giudice Sportivo: punito il comportamento di alcuni tifosi

Non c’è solo il caso Acerbi-Juan Jesus a creare problemi per l’Inter dopo la sfida con il Napoli, che porta un altro strascico, seppur meno sensazionale. Come è stato specificato dalla nota pubblicata oggi dal Giudice Sportivo la società nerazzurra è stata anche sanzionata con un’ammenda da 1500 euro “per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Foto: Twitter Inter