Inter-Monza non si superano dopo i primi 45 minuti: è 0-0 a San Siro. Nuovo infortunio per Sensi

Finisce 0-0 il primo tempo di Inter-Monza a San Siro. Gara non bella, poche le occasioni da gol da una parte e dall’altra e ritmi non elevati. L’Inter fa la partita, al 24′ la grande chance per Correa di testa, bella parata in tutto di Di Gregorio.

Alla mezz’ora, infortunio per l’ex, Stefano Sensi. Ennesimo problema per il centrocampista, davvero sfortunato. Entra Caprari al suo posto. Applauso di San Siro per il centrocmapista. Nel finale tentativo di Izzo di testa, palla alta.

E’ 0-0 a San Siro a fine primo tempo.

Foto: Instagram Sensi