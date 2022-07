Inter, Mkhitaryan si presenta: “Qui per vincere. Non vedo l’ora di iniziare”

Dopo l’ufficialità e le foto di rito con l’Inter, Henrikh Mkhitaryan si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro: “Sono molto felice, mi sento molto bene. Non vedo l’ora di iniziare, di allenarmi con la squadra e di giocare con la maglia dell’Inter. Grandi prestazioni contro l’Inter? Non so perché, però mi riusciva bene giocarci bene. Adesso non vedo l’ora di segnare con questa maglia. Primo armeno nella storia? È sempre stato un sogno giocare nei campionati top, sono stato contento di aver giocato in Italia per tre anni. Ora all’Inter mi sento molto orgoglioso perché ci sono bambini che sentono la stessa cosa, spero di essere un esempio per loro. Inzaghi? Abbiamo già parlato e lo ringrazio. Dobbiamo lavorare insieme, sono qua per aiutare la squadra. La cosa più importante è vincere insieme. Non vedo l’ora di iniziare, voglio ringraziarli per il sostegno e per i messaggi che mi hanno mandato. Vi aspettiamo allo stadio per vincere lo scudetto”.

