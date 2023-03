Inter, missione compiuta: 0-0 a Porto e qualificazione ai quarti di Champions

Termina in parità per 0-0 la gara tra Porto e Inter. Un risultato che qualifica i nerazzurri ai quarti di finale di Champions. Un primo tempo sicuramente poco spettacolare, ritmi blandi, con il Porto che prova a fare la gara e l’Inter cerca di ripartire, ma poche le occasioni da una parte e dall’altra. Uno 0-0 giusto, Inter che non ha rischiato quasi nulla, anzi con un tiro di Dzeko da fuori è stata la più pericolosa. Il Porto nonostante il gran possesso palla non è stato in grado di creare grandi pericoli, da segnalare solo un salvataggio importante di Di Marco verso la fine del tempo.

Nella ripresa, stesso copione, Porto che fa la gara ma che non sfonda il muro nerazzurro. Inter che invece in ripartenza può far male, con Barella e Dzeko in un paio di circostanze, ma il gol della tranquillità non arriva. Inter che perde a un quarto d’ora dalla fine anche Bastoni, che accusa un fastidio muscolare. Entra anche Lukaku a dare man forte all’Inter nel finale.

Porto che inizia a scodellare tante palle in area di rigore.

Vengono assegnati 7 minuti di recupero. Nel recupero accade di tutto. Porto praticamente mai pericoloso fino al 94′. Poi accade di tutto. Dumfries salva sulla linea, Taremi colpisce il palo e poi Grujic centra la traversa di testa. Espulso Pepe a fine azione.

L’Inter ce la fa, resiste 0-0 e accede ai quarti di finale di Champions.