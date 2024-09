Inter-Milan, sarà un San Siro da record: all’orizzonte l’incasso più alto della storia della Serie A

Archiviata la Champions League, Inter e Milan possono iniziare a concentrarsi sul derby di domenica sera. Una sfida per la quale San Siro è pronto a indossare il suo vestito migliore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport è, infatti, oramai praticamente certo il tutto esaurito. E non solo, perché la partita potrebbe entrare nella storia. Infatti, si sta avviando verso un incasso da 7 milioni di euro, una cifra che permetterebbe di sorpassare i 6,6 milioni di euro di Inter-Juve dell’ottobre 2019, attuale primato assoluto della storia della Serie A.

