Sarà sold out e record di incasso a San Siro, per il ritorno di Inter-Milan di Champions. Il club nerazzurro ha superato l’incasso dei rossoneri della gara di andata (10.461.705 euro) e incasserà all’incirca 12 milioni di euro dai biglietti venduti, record di un club italiano in una singola partita. Il dato verrà ufficializzato nella giornata di domani.

Foto: sito Inter