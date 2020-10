Inter-Milan, le probabili formazioni

L’attesa sta per finire. Domani, alle 18, si giocherà il derby di Milano. Per l’Inter, dopo i casi Covid, spazio in difesa a D’Ambrosio e Kolorav. Nonostante le buone prestazione con la Danimarca, Christian Eriksen dovrebbe partire invece dalla panchina. La mediana sarà composta da Barella, Brozovic e Vidal, mentre sugli esterni ci saranno Hakimi e Perisic. Intoccabile il duo d’attacco Lautaro-Lukaku.

Il Milan ritrova Ibrahimovic, che sarà titolare, e dietro agirà Brahim Diaz, che prenderà il posto dell’infortunato Rebic. A centrocampo Bennacer è il favorito per affiancare Kessié.

Queste le probabili scelte dei due allenatori.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

Foto: sito Inter