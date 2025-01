Inter-Milan, le probabili formazioni della finale di Supercoppa Italiana

Alle 20 domani si gioca la finale di Supercoppa Italiana, il derby tra Inter e Milan.

Diverse le assenze da entrambe le parti. In casa Inter, un solo cambio rispetto alla semifinale con l’Atalanta, Taremi dal 1′ al posto dell’infortunato Thuram, che potrebbe essere in panchina. Out anche Correa, anche lui da valutare per domani almeno in panchina. Per il resto consueto 11, al netto delle assenze di Acerbi e Pavard. Centrocampo titolare con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries sulle fasce.

In casa Milan, possibile modulo di partenza con 4-4-1-1. Unico dubbio a centrocampo: Musah favorito su Bennacer. Leao si è allenato col resto della squadra: è recuperato, ma dovrebbe partire in panchina. Gabbia ha qualche linea di febbre e si è allenato in palestra, domani la decisione, ma dovrebbe giocare Thiaw con Tomori.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Rerijnders, Jimenez; Pulisic; Morata. All. Conceiçao

Foto: Instagram Serie A