Inter-Milan, i possibili protagonisti della lotteria dei rigori

Inter e Milan si affronteranno questa sera nella sfida valida come finale di Supercoppa Italiana. In caso di pareggio nei 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Ma chi saranno i prescelti dagli undici metri?

In casa Inter naturalmente il prescelto è Calhanoglu, subito dopo di lui ci sono le due punte, Taremi che ha siglato 58 dei 68 calciati e Lautaro Martinez anche se quando il pallone pesa ci ha fatto vedere che non calcia bene i penalties (l’ultimo è contro l’Atletico in Champions quando sparò alto il pallone decisivo). Possibili tiratori anche Dimarco, Arnautovic, Mkhitaryan e Zielinski, ma ovviamente bisogna vedere chi sarà in campo. Attenzione a Bisseck che però non ha mai calciato un rigore, Acerbi e Dumfries.

In casa Milan ci sono meno insicurezze: il primo naturalmente dovrebbe essere Pulisic, subito dietro, nonostante il momento di forma non eccellente toccherebbe a Theo con Abraham (i due che l’hanno calciato a Firenze togliendo il pallone proprio allo statunitense, entrambi sbagliano, ndr). Gli ultimi due dipende da chi rimane in campo, ma i possibili nomi sono Morata, Reijnders, Jimenez e anche Bennacer.

Foto: Sito Serie A