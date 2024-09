Inter-Milan è stata la partita con maggiori introiti della storia della Serie A

Secondo Calcio e Finanza, il derby di Milano andato in scena ieri sera è balzato in testa alla classifica delle partite con il maggior incasso della storia della Serie A, raggiungendo un introito pari a 7.626.430 euro. Fino a ieri, il primato spettava ad una partita dell’era pre Covid, ovvero Inter-Juventus del 6 ottobre 2019, match che era riuscito a produrre proventi di 6,6 milioni di euro. La medaglia di bronzo va ad un altro Inter-Juve, risalente al 4 febbraio 2024, che si staglia su una cifra pari a 6.296.245 euro. Le partite sopra citate hanno in comune il fattore San Siro, teatro di tutte e tre le gare. Il quarto e quinto posto se lo aggiudicano altri due derby milanesi: il primo è un Inter-Milan del 16 settembre 2023 ( 6.274.951 euro), mentre l’altro è un Milan-Inter è 17 marzo 2019 (77.479 spettatori).

Foto: X Milan