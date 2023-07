Inter Miami, Jorge Mas conferma trattative con Jordi Alba e Luis Suárez

Jorge Mas, proprietario dell‘Inter Miami con suo fratello e con David Beckham, un una lunga intervista a El País ha spiegato tutti i dettagli della trattativa e dell’ingaggio di Lionel Messi. Alla fine della stessa ha anche annunciato che ci saranno altri “due o tre acquisti” e ha riconosciuto che “si è parlato con Jordi Alba“. Aveva infatti specificando, parlando dell’altro colpo a oggi piazzato, Sergio Busquets , che “per noi era fondamentale circondare Messi di giocatori del suo livello. Parliamo con Busi da più o meno un anno”. Quindi su altre possibili operazioni: “Luis Suárez è sotto contratto, ha una clausola e non so se verrà fuori. Abbiamo parlato anche con Di María, ma sembra che stia per firmare con un’altra squadra”. Ma l’ex Juve è vicino al Benfica.