Inter Miami, infortunio per Messi: costretto al cambio nel primo tempo

Nel corso della notte è andato in scena negli Stati Uniti il match di MLS tra Inter Miami e Toronto, con i padroni di casa che hanno vinto per 4-0 la sfida. Una vittoria tuttavia sporcata dall’infortunio di Leo Messi, costretto al cambio al minuto 37′ del primo tempo per un problema muscolare.

Foto: Facebook Inter Miami