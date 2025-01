Inter, Massimiliano Catanese sarà il nuovo Chief of Staff. Il comunicato

“FC Internazionale Milano dà quindi il benvenuto a Massimiliano Catanese nel Gruppo Inter, augurandogli un proficuo lavoro e un futuro di successi”.

Con un comunicato sul sito, l’Inter annuncia che Massimiliano Catanese, sarà il nuovo Chief of Staff del club. Dopo l’acquisizione dell’Inter da parte di Oaktree nel giugno 2024, Catanese ha ricevuto il compito di condurre un’approfondita gestione delle strutture e dei processi interni del Club. Collaborando con tutti i dipartimenti aziendali, ha svolto il ruolo di principale punto di riferimento interno per la nuova proprietà, gettando le basi per una gestione ancora più efficiente e integrata. Già amministratore delegato per Inter nella società compartecipata M-I Stadio S.r.l. da ottobre 2024, Massimiliano lavorerà a stretto contatto con il top management e la proprietà Oaktree, contribuendo al rafforzamento e allo sviluppo delle attività del Club.

Foto: Sito Inter