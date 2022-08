Inter, Martinez: “Ottimo lavoro, ma la strada è lunga. Dobbiamo combattere contro tutti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Spezia, il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez, ha così commentato il successo ottenuto dai nerazzurri per 3-0 a San Siro: “Ho vissuto emozioni bellissime. Abbiamo affrontato una squadra che combatte e pressa bene, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro: abbiamo sei punti in classifica, ma c’è ancora tanta strada da fare. Sono contento che Lukaku sia tornato qui a combattere insieme a noi: dobbiamo lottare contro tutti, Romelu è contento e noi siamo soddisfatti di averlo ancora in squadra. Lukaku serve tanto a questa squadra, ci aiuta molto. Inter più forte “Non lo so, ma noi cerchiamo sempre di migliorarci e di guardare avanti. Abbiamo attaccanti bravi, dobbiamo approfittare di tutte le caratteristiche che abbiamo a nostra disposizione. Contento per la permanenza di Skriniar? “E’ un giocatore molto importante, ma lo sappiamo tutti. Sono contento che rimangano gli stessi giocatori, lotteremo per vincere tutto”.

Foto: Twitter Inter