Inter, Marotta: “L’Inter sarà sicuramente la mia ultima squadra. Scommesse? Assisto all’ennesimo scandalo”

“La fantasia c’è sempre. Cosa dico ai parametri zero? Che l’Inter ha tanta storia”.

Se dopo la Champions vengono tutti più volentieri:

“Questo è vero, nel senso che è stato un momento in cui l’Inter era un po’ nel dimenticatoio da parte di tanti giocatori, ora è vero che c’è tanta attenzione nei confronti di questa società, oltre alla sua storia”.

Sul mercato di gennaio:

“Non so, dipende da come andremo. Oggi è prematuro, certamente l’attività di monitoraggio va avanti, con Piero Ausilio, con lo scouting che facciamo. La lista c’è sempre. Taremi? Facciamo così: di mercato non parliamo”.

Sullo scudetto:

“Ci si prova. È una domanda che mi è già stata fatta, è chiaro che la seconda stella è qualcosa di importante: è qualcosa di storico, che ti rimane sulla maglia. Però ne abbiamo già parlato troppo. Un po’ pressione e un po’ ottimismo”.

Su Cassano:

“Ma preferisco non parlarne”.

Sull’Inter che potrebbe essere l’ultima squadra:

”Sì, sì. Anzi, sicuramente. Mi piacerebbe entrare in politica”.

Sulle scommesse:

“Assisto all’ennesimo scandalo, mi ricordo il Totonero di inizio anni ’80. La scommessa cos’è? A mio giudizio, un vizio e un aspetto negativo, anche se viene pubblicizzata pure a livello statale. Fa parte della società, del dover convivere con ragazzi che vanno aiutati nella loro crescita: sono persone che cambiano da un giorno all’altro, diventano ricchi e famosi. Con la facilità dei soldi si lasciano andare anche ad altro”.

Foto: youtube inter