Inter, Lukaku vola in Belgio per curare l’infortunio

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter volerà a in Belgio per proseguire il suo recupero dall’infortunio. In accordo con la società, il calciatore avrà modo di condividere i progressi fatti con lo staff medico della Nazionale belga, anche in ottica Mondiale.L’attaccante resterà in Belgio per alcuni giorni. L’Inter spera di averlo quanto prima, ma è plausibile che l’attaccante possa tornare dopo la sosta per le Nazionali di metà mese.

Foto: Instagram personale