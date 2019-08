Inter, Lukaku è arrivato a Milano: ora il primo abbraccio nerazzurro

Romelu Lukaku abbraccia l’Inter. Poco fa il belga, in compagnia del suo agente Pastorello, è atterrato a Milano con un aereo privato. L’ormai ex attaccante del Manchester United si appresta ad iniziare la sua nuova avventura a tinte nerazzurre con visite e firma. Ad attendere Romelu in aeroporto qualche centinaio di tifosi per il primo saluto. Ricordiamo le cifre dell’operazione: 65 milioni, più di 10 bonus, più il 5 per cento da un’eventuale futura rivendita. Per Lukaku pronto un quinquennale da 7-7,5 milioni a stagione più bonus. Antonio Conte si appresta ad accogliere il centravanti da sempre al primo posto nella lista dei desideri.

Foto: Pastorello Instagram