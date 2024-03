Inter, le mani di Sommer sullo Scudetto: vicino il record di clean sheet in Serie A

Nonostante il pareggio per 1-1- nell’ultima uscita contro il Napoli, sono tante le vittorie centrate in campionato, così come i record che l’Inter sta collezionando in questa stagione. A tal proposito, ce n’è uno in particolare che riguarda il portiere Yann Sommer, uno degli artefici della cavalcata verso il ventesimo Scudetto della storia nerazzurra. Il portiere svizzero è in questo momento il meno battuto della Serie A con appena 14 reti subite su 28 gare, mentre le reti inviolate all’attivo sono addirittura 17. Per questo motivo punta a raggiungere il record di sempre detenuto dall’ex Juventus Gianluigi Buffon insieme a Cudicini, De Sanctis e Rossi. I quattro si trovano a quota 21 e superarli con 22 per l’ex Bayern Monaco significherebbe iscriversi di diritto nella storia del campionato. A 10 giornate dalla fine della stagione può ancora accadere di tutto.

Foto: Twitter Inter