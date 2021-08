Inter, Lautaro oggi atteso a Milano. Da domani torna in gruppo

Ancora qualche ora e l’Inter riabbraccerà Lautaro Martinez, reduce dalle vacanza post vittoria della Copa America. Domani inizierà la preparazione. Insieme all’argentino ci saranno anche i due italiani (Barella e Bastoni) reduci dal trionfo europeo.

Il Toro ha infatti concluso le proprie vacanze e nella giornata di oggi giungerà a Milano. L’attesa in casa nerazzurra è giunta al termine e alla ripresa degli allenamenti Inzaghi ritroverà il gruppo completo per poter lavorare per difendere lo scudetto conquistato qualche mese fa e provare a fare bene anche in Champions.