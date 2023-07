Inter, Lautaro Martinez è il nuovo capitano. L’annuncio social

Lautaro Martinez sarà il nuovo capitano dell’Inter. I nerazzurri, dopo aver salutato Samir Handanovic che ha indossato la fascia nelle ultime stagioni, in mattinata hanno svelato che sarà il Toro a raccogliere l’eredità del portiere sloveno. L’annuncio, arrivato in stile Barbie, ha riguardato anche Nicolò Barella che sarà il vice. Per quanto riguarda la squadra femminile, invece, la fascia resterà al braccio di Lisa Alborghetti anche nella prossima stagione, con Frederikke Thogersen che sarà la sua vice.

Foto: Instagram Inter