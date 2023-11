Inter, Lautaro eletto giocatore del mese dalla Lega: il comunicato

Un mese da sogno per Lautaro Martinez che con i suoi gol ha trascinato l’Inter in cima alla classifica di Serie A e agli ottavi di Champions League. Per questo la Lega Serie A ha deciso di attribuirgli il primo EA SPORTS FC Player of the Month. Questo il comunicato:

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre è stato assegnato al calciatore dell’Inter Lautaro Martinez e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Frosinone, in programma domenica 12 novembre 2023 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Foto: Twitter Serie A