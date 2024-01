Inter, Lautaro e Dimarco tornano in gruppo: saranno disponibili per il Verona

Buone notizie per Simone Inzaghi. Dimarco e Lautaro sono tornati in gruppo e quindi sono a disposizione per Inter-Verona, in programma sabato 6 gennaio alle 12.30. Sia l’attaccante che l’esterno da oggi sono tornati in gruppo. L’allenatore valuterà se schierarli titolari o se farli giocare a partita in corso.

Foto: Instagram Lautaro