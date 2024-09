Inter, Lautaro cercasi: 0 gol nelle prime 4 giornate. Non era mai accaduto. E in Serie A, un solo centro da febbraio

In casa Inter ci si interroga sul momento negativo del capitano, Lautaro Martinez, il capocannoniere della scorsa Serie A. Il suo non è un calo generale, visto che in Nazionale ha segnato, ma in campionato è rimasto a secco nelle prime 4 giornate, e non era mai accaduto nelle stagioni precedenti. Una forma non ideale per la stella nerazzurra, il trascinatore della scorsa stagione.

Il calo del Toro, in campionato, parte dallo scorso 28 febbraio, quando segna il gol vittoria contro l’Atalanta. Da lì un digiuno in Serie A, lunghissimo, intervallato solo da un gol al Frosinone lo scorso 2 maggio, nel 5-0, a scudetto già conquistato. Poi il nulla.

Un gol negli ultimi 7 mesi in campionato, numeri paurosi, per un giocatore che appare in crisi. E l’Inter non può permettersi questo Lautaro se vuole riconfermarsi campione d’Italia o se vuole ben figurare in Champions. Mercoledì c’è subito la prova proibitiva contro il Manchester City e se l’Inter è quella vista con il Monza, c’è da preoccuparsi.

Foto: Instagram Inter