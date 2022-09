Inter, l’amarezza post-derby dei tifosi arriva sui social. Inzaghi e la squadra nel mirino

Il Milan batte l’Inter e si aggiudica il derby, scatenando l’ira dei tifosi nerazzurri. Nel mirino è finito immediatamente Simone Inzaghi, a parer di molti il principale responsabile della disfatta in campionato. “L’effetto Conte è finito”, si legge su Twitter. E la preoccupazione aumenta in virtù dell’impegno contro il Bayern Monaco di mercoledì. Per alcuni, la doppia sconfitta nei due big match contro Lazio e Milan dovrebbe valere già l’esonero: “Per me è già #Inzaghiout”. Insieme all’allenatore, sono finiti all’interno della polemica dei sostenitori dell’Inter anche alcuni giocatori: Correa e Handanovic, tra tutti. Cambi tardivi, formazione inadeguata e qualche difficoltà di troppo in porta: i tifosi non salvano nessuno.

Foto: Instagram Inzaghi