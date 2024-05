Inter, l’alba della nuova era

Zhang le ha provate tutte ma è stato un affannarsi inutile. Nessuna soluzione per restare il presidente dell’Inter, proprio nel suo momento più glorioso. Neppure il tempo di godersi appieno lo Scudetto. La vita, a volte, sa essere veramente beffarda.

E ora? Comincia la nuova era Inter, targata Oaktree. Non più cinese ma statunitense. Per l’annuncio è questione di ore. Più lunga e complicata la parte legale ed economica soprattutto per definire la valutazione della società che accontenti entrambe le parti e consenta a Zhang un’uscita di scena meno pesante.

Foto: Instagram Zhang