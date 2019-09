Inter, l’agente di Lautaro: “C’è già stato un primo incontro per il rinnovo. Zero possibilità che vada via”

Dopo la tripletta segnata con l’Argentina durante la sosta per le nazionali, Lautaro Martinez si candida ancora per una maglia da titolare nell’Inter che sfiderà l’Udinese, nonostante la concorrenza di Alexis Sanchez. L’agente del Toro, Beto Yaque, ha intanto parlato del mercato del proprio assistito, della volontà di rinnovare e di un primo incontro già avuto con i nerazzurri, smentendo anche le voci che lo volevano felice di portare Lautaro al Barcellona. Queste le sue dichiarazioni a FcInterNews: “Lautaro è felicissimo all’Inter, vuole vincere tante cose importanti. E ora che la squadra è ancor più competitiva è più contenta che mai. Zero possibilità che vada via. Antonio Conte lo stima e la squadra è forte. Mi è stato chiesto se mi sarebbe piaciuto vedere giocare Lautaro con Lionel Messi e ovviamente ho risposto di sì. Ora ditemi voi: c’è qualcuno nel mondo che non vorrebbe avere la Pulce nella propria squadra? Non penso proprio. Io sono contento che i due giochino insieme nell’Argentina, ma non voglio assolutamente che Lautaro vada al Barcellona. Sono stato solo male interpretato. Anche perché ripeto, lui è contentissimo a Milano. Vuole restare, quindi non creiamo casi che non esistono. Quando Martinez ha firmato per l’Inter, c’erano varie squadre su di lui. Ma sono stato io a consigliarlo e a spingere per il progetto nerazzurro. Lui ne è stato fin da subito entusiasta. Abbiamo già avuto una riunione con Piero Ausilio per il rinnovo. A fine ottobre tornerò a Milano per definire ulteriori dettagli. Togliere la clausola? Non posso essere così specifico, ma posso garantire che io e Lautaro siamo totalmente aperti a rinnovare il contratto con i nerazzurri. C’è la voglia e la predisposizione per farlo. Siamo sicuri che l’Inter abbia danti a sé un futuro più che roseo. E Martinez vuole essere uno dei protagonisti di questi possibili nuovi trionfi dei meneghini“.

Foto: twitter Inter