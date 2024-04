Inter, la seconda stella proprio nel derby! Acerbi e Thuram abbattono il Milan (2-1)

Inter, la seconda stella è tua! I nerazzurri sono matematicamente Campioni d’Italia vincendo il derby contro il Milan: 2-1. La prima conclusione verso la porta è dei nerazzurri con Lautaro Martinez che spedisce alto dopo l’appoggio di Darmian. La gara si sblocca al 18′, quando Acerbi – completamente dimenticato dalla retroguardia rossonera – deposita in rete la spizzata di Pavard sul calcio d’angolo battuto da Calhanoglu. Al 24′ l’Inter ha subito l’occasione per il raddoppio, ma Lautaro Martinez se lo divora mandando alto il facile tap-in fornito da Dimarco. La prima occasione dei rossoneri arriva al 28′ con Leao che salta Acerbi e prova a sorprendere Sommer in diagonale, ma il portiere svizzero risponde presente. Al 37′ è ancora l’Inter a farsi vedere in avanti con Thuram che sfiora la rete del 2-0. Immediata la reazione rossonera che sfiora la rete del pareggio ma è Sommer a chiudere la porta con un miracolo sul tentativo in controbalzo di Calabria. Sul capovolgimento di fronte risponde presente anche Maignan respingendo il tiro potente di Mkhitaryan. Termina così 0-1 a San Siro la prima frazione di gioco. Dopo aver fallito l’occasione nel primo tempo, Thuram trova la via del gol al 50′ con un destro rasoterra che si infila alla destra di Maignan. Un gol che dà fiducia all’Inter che prende ancora di più la gara in mano. Ma all’80’ Tomori accorcia le distanze di testa, rendendo infuocati gli ultimi dieci più recupero a San Siro. Il Milan alza il giro dei motori e al’83’ sfiora subito il gol del pareggio con Giroud, ma Pavard salva sulla linea. Non mancano le scintille nel finale con le espulsioni di Theo Hernandez e Dumfries. Ma non solo. Sugli sviluppi dell’ultimo calcio d’angolo Calabria colpisce Frattesi e viene espulso, lasciando il Milan in nove uomini. Termina 2-1 a San Siro, l’Inter torna a vincere lo scudetto e lo fa con cinque giornate d’anticipo, tagliando il traguardo proprio nel derby di Milano e prendendosi la seconda stella.

Foto: Instagram Inter