Inter, la frenata è evidente: 7 punti nelle ultime 7. Ma non solo

L’Inter si è fermata. Dal famoso derby perso negli ultimi 20 minuti, la squadra ha avuto un’involuzione enorme. Non soltanto i numeri, già quelli eloquenti: 7 punti nelle ultime 7 partite, una marcia non all’altezza di chi vuole vincere lo scudetto. Ma c’è proprio un’involuzione dal punto di vista tecnico: l’Inter vive di fiammate, si aggrappa ai singoli, non ha un gioco attendibile nelle continuità, non gestisce le partite come ha fatto fino agli ultimi minuti di quel famoso derby. Dovrà essere Simone Inzaghi a studiare, capire e risolvere nel migliore dei modi, la sosta arriva nel momento più opportuno. Ma la frenata è netta, per certi aspetti molto preoccupante.

Foto: Twitter Inter