Inter, la Curva Nord si asterrà dal tifo

Prima finale per l’Inter di Simone Inzaghi che affronterà questa sera la Fiorentina per la conquista della Coppa Italia. I nerazzurri scenderanno in campo con i favori del pronostico, dopo le ottime prestazioni dell’ultimo periodo. Anche in Champions League, Lautaro e compagni si giocheranno il trofeo. La tifoseria organizzata dei nerazzurri ha però da tempo intrapreso una battaglia interna contro i vertici societari dell’Inter. Dopo una tregua e la ricerca di un punto d’incontro, la Curva Nord ha annunciato l’astensione dal tifo per tutto il primo tempo della finale di Coppa Italia: “Le auspicate rassicurazioni invocate in diverse sedi, non hanno sortito alcun effetto su una società che evidentemente è disposta a privarsi dei propri tifosi più fedeli per agevolare gente che la fedeltà non sa neppure cosa sia. Per rispetto della nostra dignità oggi ci asterremo dal tifo per tutto il corso del primo tempo per manifestare legittimamente il nostro dissenso. Continuiamo a confidare in una sollecita risoluzione della questione!!! Per il bene dell’ Inter e dei suoi tifosi più fedeli”.

Foto: Instagram Curva Nord